Назвали количество украинских туристов в Турции в 2020 году

В 2020 году украинцы продолжили путешествовать в Турцию, несмотря на пандемию коронавируса.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу на конференции украинских послов в пятницу, 18 декабря.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Египет ужесточил правила въезда: что нужно знать украинским туристам
"Я счастлив знать, что 1 млн украинских туристов посетили Турцию в этом году, несмотря на пандемию. Большинство из них посетили мою малую родину - Анталью", - отметил он.
В 2020 году международный туризм упал до уровня 1990 года. За десять месяцев страны мира приняли на 900 миллионов туристов меньше, чем годом ранее.
×
Комментарии