Назвали количество украинских туристов в Турции в 2020 году

Главным пунктом назначения для туристов стала Анталья. Фото: Reuters

В 2020 году украинцы продолжили путешествовать в Турцию, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу на конференции украинских послов в пятницу, 18 декабря.

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"Я счастлив знать, что 1 млн украинских туристов посетили Турцию в этом году, несмотря на пандемию. Большинство из них посетили мою малую родину - Анталью", - отметил он.

В 2020 году международный туризм упал до уровня 1990 года. За десять месяцев страны мира приняли на 900 миллионов туристов меньше, чем годом ранее.