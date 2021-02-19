Назвали количество открытых стран для украинцев

Открытые страны для въезда украинцев: МИД назвал количество . Фото:pexels

Граждане Украины могут поехать в 95 стран мира.

Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что нужно соблюдать определенные требования для въезда в эти страны. МИД работает над тем, чтобы увеличивать количество открытых стран для украинцев.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 95 стран мира", - сказал он.

Кулеба отметил, что нужно соблюдать требования стран: оказывать негативные результаты ПЦР-теста, или в некоторых странах проходить карантин.

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Ознакомиться с доступными странами для въезда можно на интерактивной карте по ссылке.

Ранее сообщили, что для граждан Украины не откроют границы страны Европейского Союза для безвизовых поездок еще несколько месяцев.