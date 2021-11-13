Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки

Подсчитали число умерших после прививки. Фото: Reuters

В Украине в течение 30 дней после вакцинации от Covid-19 было зафиксировано 124 летальных исхода.

"Летальных случаев в течение 30 дней после иммунизации было 124. То есть, это те случаи, когда человек имел вакцинацию в анамнезе, и он умер в течение тридцати дней после проведения вакцинации. Такие случаи подлежат отдельному расследованию. Отдельно подчеркиваю, что речь не идет о причинно-следственной связи с вакцинацией" – в интервью "Главкому" рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Все случаи подробно изучаются Минздравом и устанавливается причинно-следственная связь.

"Все завершенные расследования случаев смерти в связи с вакцинацией не выявили", – уточнил Кузин.

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За последнее время Украина вышла на первые позиции по темпам вакцинации в мире, и таким образом, уже 8 млн населения прошли полный курс прививки от коронавируса.