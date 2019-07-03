Назвали кандидатуры на ключевые должности в Евросоюзе: что они будут означать для Украины

На саммите в Брюсселе согласовали пакет кандидатур на ключевые должности в Евросоюзе Фото: Zrada Today

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали пакет кандидатур на ключевые должности в Евросоюзе. В частности, саммит предлагает немецкого министра обороны Урсулу фон дер Ляен на пост главы Еврокомиссии.

На должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности номинировали исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Кандидатуру бельгийского премьера Шарля Мишеля согласовали на пост президента Европейского совета. Это решение не потребует утверждения в Европарламенте.

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"Раньше был Дональд Туск, который поддерживал Украину на всех уровнях. Сейчас такого человека иметь не будем. Все эти назначения представляют старую Европу, и к Восточной интерес не демонстрируют. Есть бельгиец, испанец и немка, - говорит международный эксперт центра "Новая Европа" Леонид Литра. -Это означает, что ЕС сконцентрируется на внутренних вопросах. Теперь за внимание к Украине придется бороться больше, чем раньше. Урсула фон дер Ляйен знакома с вопросом безопасности в ЕС. Поэтому тема Украины для нее может стать важной и наше государство имеет шанс остаться на повестке дня. В свежих интервью Борреля, не было ни слова об Украине. Было о Венесуэле, отношениях России и США, миграционный кризис в ЕС. Но мысли о восточноевропейском партнерстве не звучат"

В резолюции саммита Украина - ЕС в прошлом году европейцы определили четыре реформы, которые происходят в Украине заметно хорошо.