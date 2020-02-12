Назвали дату запуска электронной акцизной марки

Электронную акцизную марку в Украине запустят к маю. Фото: news.dtkt.ua

Кабинет министров Украины начал подготовку к запуску электронной акцизной марки.

Система должна позволить отслеживать каждый подакцизный продукт в Украине, сообщил во время брифинга премьер-министр Алексей Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы не остановимся, пока не уничтожим теневой рынок алкоголя - Верланов

"Мы создаем систему электронных акцизных марок. Ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает. Не позднее 1 мая она должна заработать", - говорит Гончарук.

В конце января Государственная налоговая служба совместно с Министерством финансов разработали и запустили электронный сервис, который позволит проверить подлинность акцизных марок.