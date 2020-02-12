Назвали дату запуска электронной акцизной марки

Кабинет министров Украины начал подготовку к запуску электронной акцизной марки.
Система должна позволить отслеживать каждый подакцизный продукт в Украине, сообщил во время брифинга премьер-министр Алексей Гончарук.
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"Мы создаем систему электронных акцизных марок. Ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает. Не позднее 1 мая она должна заработать", - говорит Гончарук.
В конце января Государственная налоговая служба совместно с Министерством финансов разработали и запустили электронный сервис, который позволит проверить подлинность акцизных марок.
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