Назвали дату вакцинации от коронавируса в Украине

В Украине ни одна вакцина от коронавируса не зарегистрирована. Фото: Reuters

В Украине частные клиники и врачи частной практики начали запись желающих на вакцинацию от коронавируса.

Китайский препарат от Sinovac Biotech появится в стране через 2-3 недели. Об этом сообщает Корреспондент.

"Предварительная стоимость одной дозы составит 110 долларов (около трех тысяч гривен). Некоторые клиники предлагают дозу и за 4500 гривен. Но в эту цену не входит осмотр врача перед вакцинацией, стоимость которого составляет от 300 до 700 гривен", - говорится в сообщении.

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Вакцинация ковид-препаратом Sinovac проходит в два этапа - две дозы с интервалом в две недели. Поэтому цена вакцинации для одного человека составит минимум 220 долларов.

Отмечается, что сейчас в Украине ни одна вакцина от коронавируса не зарегистрирована и не прошла государственную сертификацию.

В то же время, вакцина Sinovac еще не получила результатов третьей фазы испытаний.

8325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря. В частности, 443 ребенка и 306 медработников.

Госпитализированы - 3037 человек; летальных случаев - 116; выздоровели - 6626 человек; осуществлено тестирований за сутки - 39 941 (в том числе методом ПЦР - 32234, методом ИФА - 7707). За все время пандемии в Украине: выздоровели - 581 162 человека; летальных исходов - 16 585.