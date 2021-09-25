Назвали дату похорон белоруса Шишова

Виталия Шишова похоронят 26 сентября. Фото: slovoidilo

Директора "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова похоронят в воскресенье, 26 сентября 2021 года.

Как отмечается, прокуратура разрешила забрать его тело 24 сентября. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Результаты экспертизы неизвестны. Адвокат дал подписку о неразглашении", - отмечается в сообщении.

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Белоруса 26-летнего Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа в лесном массиве в Святошинском районе Киева. Был председателем общественной организации "Белорусский дом в Украине".