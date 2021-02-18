Назвали цель украинского общества

В украинского общества не должно быть одной цели. Об этом сказала стратегиня по развитию сообществ Ирина Соловей.

"Сетеые модели исключают что-то как главное. Экономическое обогащение - одна составляющая нашей цели. Вторая - поиск новых смыслов. Третья - способность учиться на своих ошибках. Главное - осознавать, для кого станет ресурсом то, что ты создаешь. Также - умение сочетать личное и общее , оффлайн и онлайн", - объясняет.

Все общества учатся работать на пересечении личности, города, технологий и природы. И мы тоже имеем, добавляет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой подход избрать в обучении предпринимательству

"Но будут ли у нас условия для применения этого умения на практике или внедрение его в законодательство? Здесь отстаем от развитых стран. Но можем быть впереди в другом. За последние 10 лет нам легче себе помочь. В прошлом году это помогло. Западные коллеги рассказывали, что находились в фрустрации. Привыкли полагаться на государство, а оно не со всем справлялось. Мы не имеем такой привычки. Нам было легче самоорганизоваться".

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ИРИНОЙ СОЛОВЕЙ В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА"

Нашему человеческому капиталу не хватает адаптивности и взаимодействия, считает Ирина Соловей. В Украине нет резерва талантов. Предприниматели основывают компании на два-три года. Но, если бы знали, что будут заниматься этим десятилетия, должны думать, откуда туда придут инженеры или биологи.