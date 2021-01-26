"Назару назначили 7 блоков химиотерапии" - для лечения рака Назару Симоненко нужно $80 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1062
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 639
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2259
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 873
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1665
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1719
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 783
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2007
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
3
3
5
10
3
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
&quot;В Дашуні відмовили нирки&quot; - родные просят спасти жизнь ребенку
"В Дашуні відмовили нирки" - родные просят спасти жизнь ребенку
&quot;На наших ладонях нарисовала сердечка и слова &quot;Я с тобой&quot; - родители умоляют спасти единственного ребенка
"На наших ладонях нарисовала сердечка и слова "Я с тобой" - родители умоляют спасти единственного ребенка
&quot;Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно&quot; - Татьяна Волочай открыла &quot;Комнату добра&quot;
"Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно" - Татьяна Волочай открыла "Комнату добра"
Французы построят международную подводную станцию
Французы построят международную подводную станцию
Видео
Все видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
Интервью
1/5
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 351
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1665
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1116
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 15:21

"Назару назначили 7 блоков химиотерапии" - для лечения рака Назару Симоненко нужно $80 тыс.

  Комментировать
Автор: Фото предоставлено Натальей Гэри
  У 5-летнего Назара Симоненко из села Копелив Макаровского района Киевской области обнаружили лимфому 4 стадии. На лечение нужно минимум $80 тыс.
У 5-летнего Назара Симоненко из села Копелив Макаровского района Киевской области обнаружили лимфому 4 стадии. На лечение нужно минимум $80 тыс.

У 5-летнего Назара Симоненко из села Копелив Макаровского района Киевской области обнаружили лимфому 4-й стадии. Ребенок находится в институте "Здоровье ребенка" Варшавы. На лечение нужно минимум $80 тыс.

"В 8 месяцев внуку сделали пересадку печени. Это было 1 декабря 2015 года. Все было благополучно. Но полгода назад в Назара на шее появилась шишка. Во Львове на обследовании заподозрили лимфому. Мы думали, что это какая-то ошибка. Но шишка через месяц стала еще больше. Дочь Иванна с внуком поехала в Польшу, где делали Назару операцию. Там подтвердили рак последней стадии. С 18 декабря они находятся в отделении онкологии. Назару назначили 7 блоков химиотерапии. 1-й они уже прошли. Следующий начнут делать с 9 февраля. Лечение расписали на 8 месяцев. На 1-й курс ушло 12 тысяч долларов. Мы подсчитали, что на все химиотерапии надо будет не менее 80 тысяч долларов. У нас таких денег нет. Поэтому обращаемся к неравнодушным людям. Просим о помощи на лечение нашего Назара", - рассказала Gazeta.ua бабушка Наталья Гэри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Даша не слышит даже звук отбойного молотка" - мать умоляет помочь дочери услышать мир

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 4601 8229, мама Гери Иванна Евгеньевна.

Автор: Любовь Карнарук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Назару назначили 7 блоков химиотерапии" - для лечения рака Назару Симоненко нужно $80 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Первый спортивный автомобиль назвали "Виктория"

Зубная дрель напоминала швейную машину

Умер предприниматель, придумавший популярную жевательную резинку

Литовско-украинское войско разгромило московскую армию

Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

112 кг кокаина, 16 т сигарет, 480 л виски: самые резонансные нарушения на таможне

Стюардесса выжила после падения самолета

Баскетболист разбился на вертолете с дочерью

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

В Черном море затонул украинский теплоход с пассажирами

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 29070
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 1 Просмотров: 19630
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 14319
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 13356
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 12501
Помощь
"Даша не слышит даже звук отбойного молотка" - мать умоляет помочь дочери услышать мир
"Даша не слышит даже звук отбойного молотка" - мать умоляет помочь дочери услышать мир
 Просмотров: 234
"Ребенок сгорал у нас на руках" - Артем Кривенда борется с сепсисом, пневмонией и гепатитом
"Ребенок сгорал у нас на руках" - Артем Кривенда борется с сепсисом, пневмонией и гепатитом
 Просмотров: 5229
"Кира может потерять почки" - мать умоляет спасти единственного ребенка
"Кира может потерять почки" - мать умоляет спасти единственного ребенка
 Просмотров: 549
Второкласснице Анне Розовой на обследование сложных диагнозов нужна помощь
Второкласснице Анне Розовой на обследование сложных диагнозов нужна помощь
 Просмотров: 270
"Я перед всеми людьми и Господом становлюсь на колени" - мать умоляет спасти единственного ребенка
"Я перед всеми людьми и Господом становлюсь на колени" - мать умоляет спасти единственного ребенка
 Просмотров: 3267
Больше всего комментируют
6
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
2
Кого бы выбрали украинцы президентом - свежие рейтинги
Голосов: 1185
Голосование Помогаете вы Украинской армии со времени как началась АТО?
  • Да, перечисляю деньги на номер 565
  • Даю вещи и продукты, когда собирают помощь военным в моем городе
  • Перечисляю деньги на конкретные вещи (каски, бронежилеты, тепловизоры) в подразделения, которые действуют на Востоке
  • Не помогаю, потому что это должно делать государство
Просмотреть