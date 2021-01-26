"Назначили 7 блоков химиотерапии" - для лечения рака Назару Симоненко нужно $80 тыс.

Автор: Фото предоставлено Натальей Гэри У 5-летнего Назара Симоненко из села Копелив Макаровского района Киевской области обнаружили лимфому 4 стадии. На лечение нужно минимум $80 тыс.

У 5-летнего Назара Симоненко из села Копелив Макаровского района Киевской области обнаружили лимфому 4-й стадии. Ребенок находится в институте "Здоровье ребенка" Варшавы. На лечение нужно минимум $80 тыс.

"В 8 месяцев внуку сделали пересадку печени. Это было 1 декабря 2015 года. Все было благополучно. Но полгода назад в Назара на шее появилась шишка. Во Львове на обследовании заподозрили лимфому. Мы думали, что это какая-то ошибка. Но шишка через месяц стала еще больше. Дочь Иванна с внуком поехала в Польшу, где делали Назару операцию. Там подтвердили рак последней стадии. С 18 декабря они находятся в отделении онкологии. Назару назначили 7 блоков химиотерапии. 1-й они уже прошли. Следующий начнут делать с 9 февраля. Лечение расписали на 8 месяцев. На 1-й курс ушло 12 тысяч долларов. Мы подсчитали, что на все химиотерапии надо будет не менее 80 тысяч долларов. У нас таких денег нет. Поэтому обращаемся к неравнодушным людям. Просим о помощи на лечение нашего Назара", - рассказала Gazeta.ua бабушка Наталья Гэри.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 4601 8229, мама Гери Иванна Евгеньевна.