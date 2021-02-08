"Наши депутаты в парламенте ищут, где обогатиться" - Остап Стасив

Остап Стасив: гражданское образование и компетентные граждане наш единственный инструмент существенных изменений. Фото: Сергей Старостенко

Запрос на замену парламентариев не удалось удовлетворить качественно. Народными депутатами стали случайные люди.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал социальный предприниматель, соучредитель Открытого университета Майдана Остап Стасив.

"Политик должен понимать как функционирует система и ответственно представлять интересы избирателей. Наши народные избранники часто не осознают ответственности перед людьми. Представляют интересы определенных групп или олигархов. Радостно ищут источники финансирования - где легче обогатиться.

Пока не сформируем запрос общества на партии, которые будут зависеть от взносов своих членов и сторонников и нести перед избирателями ответственность, будем иметь проблему политических элит", - объясняет эксперт.

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Со временем люди, которые являются носителями общественных ценностей, пойдут в политику, прогнозирует он.

"Единичные примеры уже были. Но пока это явление не стало массовым, отдельных представителей элиты будет перемалывать жестокий украинский политикум порождаемый общественной охлократией. Поэтому гражданское образование и компетентные граждане наш единственный инструмент значительных изменений. Пора нам стать "владельцами государства", - добавляет Остап Стасив.

Полное интервью читайте в номере от 4 февраля.

"Открытый Университет Майдана" - образовательный проект и одноименная общественная организация в Украине. Берет начало с инициативы, которая возникла во время событий на Майдане 2013 года. Создан, чтобы способствовать формированию качественного гражданского общества через образование. Обучение на бесплатной онлайн-платформе прошли почти 100 000 студентов