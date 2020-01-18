"Наши ангелы заслуживают на особое приветствие" - завтра будуть прощаться с погибшими в авиакатастрофе в Иране

Уламок самолета рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины". В авиакатастрофе погибли 167 пассажиров. Среди них - 11 украинцев. Фото: ТСН

19 января в аэропорту "Борисполь" состоится прощание с украинцами, погибшими в авиакатастрофе в Иране. Президент МАУ Евгений Дыхне призвал соотечественников присоединиться к траурной церемонии.

"Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных соотечественников. Наши ангелы заслуживают на особое приветствие дома. Предлагаю завтра 19 января в 11:00 всем украинском, где бы вы ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинском, потерянными в небе Ирана", - написал он в Facebook.

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"Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей почетной "стражи" на "прилету "экипажа PS 752", - добавил он.

Самолет МАУ разбился 8 января в Иране. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.