Наше общество должно отказаться от языка ненависти - правозащитница

Автор: предоставила Вера Валле Социальный прогресс невозможен без межличностного доверия - говорит Вера Валле

У украинского общества нет сильного социального капитала, основу которого составляют доверие, уважение и толерантность. Поэтому нами до сих пор легко манипулировать и разжигать рознь.

Об этом рассказала Gazeta.ua правозащитница и писательница Вера Валле.

"Украинцам не хватает доверия. Доверие можно рассматривать не только как эмоциональное состояние, но и как экономический ресурс, основу социального капитала. Социальный капитал – это способность участников сообщества объединяться для достижения определенной цели. Это я увидела в США. Приехала туда и удивилась: как только останавливаешься на улице и раскатываешь карту, чтобы найти дорогу, уже через минуту подходят неравнодушные и предлагают помощь. Это доверие. Доверие – это о добродетели участников дорожного движения в Швейцарии и об открытых окнах квартир в Нидерландах. Социальный прогресс невозможен без межличностного доверия.

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Украинцам также не хватает уважения и толерантности, распространены нетерпимость и ненависть. Везде звучит лексика ненависти, которую охотно используют все желающие, не осознавая, что становятся инструментом в руках пропаганды России. Там существуют целые институты, целью которых является разжигание вражды ради ослабления Украины", — отметила правозащитница.

Интервью с Верой Валле читайте в журнале Країна.

Вера Валле – писательница, правозащитница. Доктор философии в области экономики. Два года училась в Школе бизнеса Мэрилендского университета в Соединенных Штатах. Стажировалась в американском суде по рассмотрению федеральных жалоб и Торгово-экономической миссии при посольстве Украины в США. Работала в международных корпорациях Philip Morris International, Kuehne + Nagel, Imperial Tobacco Group, юридических компаниях, группе Всемирного банка и общественном секторе. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии.