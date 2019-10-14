Наш ответ: В Европейской солидарности разделяют боль отца Екатерины Гандзюк

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В партии "Европейская солидарность" разделяют боль отца Екатерины Гандзюк.

"Петр Порошенко в свое время сделал все зависящее от него для поиска исполнителей, организаторов и заказчиков этого страшного преступления. Подчеркиваем, что утверждения о якобы уничтожении доказательств по делу не соответствуют действительности. Напоминаем также, что председатель Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку, чтобы избежать подозрения, что он может влиять на следствие. И Порошенко ту отставку принял.

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Сейчас прошло уже почти полгода после президентских выборов, и мы не можем больше нести политическую ответственность за это дело. Время спрашивать с других", - заявили в партии.

Доказательства Андрея Гордеева и Евгения Рищука по "делу Гандзюк" изъяли при содействии Петра Порошенко. Поэтому линия следствия по однопартийцев бывшего президента осталась отработанной, говорит отец Екатерины Виктор Гандзюк в интервью "Зеркалу недели".