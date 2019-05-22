Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель

Автор: Сергей Старостенко Юрий Журавель

Наш народ - это уже боевой зашрамований конь. У него сильно ранена и даже сломана передняя левая нога, ему оторвали ухо, нет одного глаза, но он уже в латах. Его хозяин в течение 5 лет оснастил его обрешеткой и мощным боевым седлом. Если даже сейчас в это седло сядет неуч, то конь сам уже знает, как и куда везти. Как бы этот неуч не дергал неумело удила, конь все равно пойдет в том направлении, в котором нужно, - убежден музыкант и худождник Юрий Журавель. Он подчеркивает, что пока что единственный фронт, на котором Украина проигрывает в войне с Россией - информационный.

Вы говорите, что время войн уже прошло, что Путин исторически опоздал. Это действительно так?

Сейчас время больше информационной войны. К сожалению, Путин понял, что Украину физической войной он уже не возьмет - мы обороняться умеем. Украинцы всегда были лучшими в бою и на лошадях, и на море. Поэтому Путин пытается выиграть в гибридной войне. Он опирается на наших предателей. В Украине до сих пор все мощные сми находятся в руках коллаборационистов. Пока мы сдерживаем горячую вооруженную войну, но информационную войну мы проигрываем.

Как вести войну на информационном фронте?

Надо быть умнее врага. Чтобы побеждать врага, надо понимать, что с вражеской стороны работают профессиональные настоящие акулы. А мы часто - дилетанты. Мы должны учиться и все время придумывать что-то новое. Нам нужно быть креативными находить лазейки. Если твой противник на боксерском ринге нарушает правила, ты просто должен бить его ногами по яйцам. В войне правил нет. Мы должны победить.

Какие механизмы сделать украинское модным для большинства людей, которые до сих пор слушают русскую попсу?

К сожалению, украинское - до сих пор неформат. Я нарисовал Порошенко с ирокезом и написал: "Чувак, мы в андеграунде". Наш музон, художники, писатели от Забужко и Жадана, актеры, Ирма Витовская, Ада Роговцева. - их не видно. Они все в андеграунде. И ты, президент, тоже в андеграунде. Ты, как рокер, ездишь в турах, пашешь как вол, раздаешь автографы, селфишся. Но вечером выйдет очередная серия "Слуги народа", которая все твои действия перечеркнет. Потому что на концерты ходят активные люди, а пассивное чмо, которого подавляющее большинство, лежит дома на диване с пультом для переключения телевизионных каналов. К сожалению, украинское - до сих пор неформат. Потому что на концерты ходят активные люди, а пассивное чмо, которого подавляющее большинство, лежит дома на диване с пультом для переключения телевизионных каналов Я, обычный рокер, с удовольствием рисовал бы какие-то карикатурки и красивых девушек. Но я сейчас погрузился в историю, которая мне когда-то казалась совсем неинтересной. Понимаю, что не зная истории своего народа, ты не человек, а просто обычный тупой манкурт, которого можно в любом направлении поставить: сражайся с тем, а теперь с тем, а теперь режь себя. Это человек, который будет биться за своего хозяина, а не за себя. Со времен янычар ничего не изменилось. Сейчас надо уже детей приучать к тому, что мы все - потомки рыцарского рода, изысканно проводили свое время, любили красивых женщин, и так же изысканно убивали своих врагов.

Это вы как раз и делаете на своем образовательном ютуб-канале для детей "Добродій".

Этот канал смотрят даже в России. Делаю мастер-классы для детей, например, учу их рисовать мультики, мастерить самодельные шлемы. Не думал, что оно так повлияет на детей. Автор: Сергей Старостенко Юрий Журавель В позапрошлом году я решил причудливо отпраздновать свой день рождения. Показал детям, как можно делать шлем эллинской эпохи используя обычный кусок полиформа - материала, который подкладывают под ламинат. Пригласил детей 6 мая в урочище Гайдамаки. Говорю: "Берите свое самодельное оружие, и будем снимать фильм" Троя ". За два дня склеили из огромных тубусов Трою. Утром пришли три сотни детей в самодельных доспехах. Мы сняли клип с ними, наснимали дублей 70. Вечером мне друг сказал:" сегодня первый день, когда мой малой ни разу не залез в телефон". Хочу приучить детей к созиданию. Если ты творец - ты счастливый человек, а если ты просто потребитель - ты становишься ущербным.

Вам не хотелось бы попробовать себя в политике?

Мне часто предлагали пойти в политику. Для меня политика похожа на старый ржавый танк, у которого уже давно не работает башня. Еле-еле какими-то законами-кувалдами его поворачивают, наводят на цель, и вроде способны засунуть в него иногда снаряд, но постоянно что-то не получается. Если я залезу в этот старый танк, я буду стараться его смазывать, совать. Но он все равно будет стоять. За это время я на своем маленьком велике могу успеть гораздо больше. Для меня политика похожа на старый ржавый танк, у которого уже давно не работает башня. Еле-еле какими-то законами-кувалдами его поворачивают, наводят на цель, и вроде способны засунуть в него иногда снаряд, но постоянно что-то не получается. Если я залезу в этот старый танк, я буду стараться его смазывать, совать. Но он все равно будет стоять. За это время я на своем маленьком велике могу успеть гораздо больше У меня ощущение, что наш народ - это уже боевой зашрамованный конь. У него сильно ранена и даже сломана передняя левая нога, ему оторвали ухо, нет одного глаза, но он уже в латах. Его хозяин в течение 5 лет оснастил его обрешеткой и мощным боевым седлом. Если даже сейчас в это седло сядет неуч, то конь сам уже знает, как и куда везти. Как бы этот неуч не дергал неумело удила, конь все равно пойдет в том направлении, в котором нужно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если заполним украинской и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель

Сейчас много пишут, поют и снимают о войне. Есть ли коньюнктура в этой теме?

Конечно. Я ужасно не люблю так называемых "брошюрок". Когда во времена акции "Не будь равнодушным" мы с Сашком Положинским, с Фомой ездили на восток Украины и в Крым популяризировать украинский язык, и раздавали людям брошюры "Переходи на украинский язык". Видел, что многие сразу у нас за спиной те брошюрки выбрасывали в урны. Это меня очень смутило. Я понял, что нельзя делать полуфабрикаты. Многие сейчас люди делают хреновые песенки. Вроде патриотические, но в стиле обычного блатняка. Я вижу, как очень многие делают непрофессиональных памятники даже. Меня многие просят иллюстрировать книги. Откровенно скажу - я за это время перечитал столько пафосно-патриотического дерьма! Его много. Но чтобы выигрывать гибридную войну, наше информационное оружие должно быть качественным и мощным.

Вы иллюстрируете героические события украинской истории. Изучаете и изображаете многих не известных до сих пор героев. Кто наши герои? О ком из них стоит сейчас говорить больше?

Я помню учебник истории Украины времен УССР - тоненький, с тремя иллюстрациями. Был комплекс, будто у нас героев мало. История излагалась так: первобытнообщинный строй, Триполье, княжеская доба. А потом хоп, и сразу казачество, потом Тарас Шевченко, и за ним советская Украина. Период 14-16 века, по моему мнению, самый интересный. Сколько мы ездим по Европе, видим, что там очень ценят именно рыцарскую добу. А нам, настоящим сарматам, как можно забывать об этом времени? Именно традиции поклонения женщине пришли от сарматской культуры потом в Европу. В Украине есть много героев - представителей этой крутой рыцарской эпохи. В родах казаков было много рыцарей литовской эпохи, времен Витовта, Любарта. Я сам с Волыни, и где-то там в корнях я литвин. Автор: Сергей Старостенко Юрий Журавель Образцом этой культуры считаю Константина Острожского, который давал перца москалям. Этот человек сверхмощный. Его войско было одето в ребристые дорогие доспехи. Он один из первых военачальников, который делил войска на рода войск, применял инженерные войска.

С великими украинцами вы знакомите в проекте "Знай наших". Показываете их с неожиданной стороны?

Мы делаем серию книг. Это прекращать нельзя. Ежедневно же узнаем о какой-то феноменальной личности, которую хочется исследовать.

Только задели Ивана Пулюя, - а это просто глыба. Пулюй открыл икс-лучи, использовал рентген. Основал одну из первых в Европе фабрик ламп. Этот человек к тому времени с Пантелеймоном Кулишом переводил на украинский язык Библию. Николай Миклухо-Маклай - яркий пример украинцы, который не дал в свое время российской империи захватить Папуа Новую Гвинею. Он сам помог этому народу и помогал ему развиваться отдельно и ценил их культуру. Тарас Шевченко был чемпионом селфи. Его любили женщины, он был моднявым классным крутым оптимистичным чуваком. Был даже самовлюбленный парень, много рисовал свои автопортреты. Я изобразил его в процессе рисования автопортрета в окружении голых девушек Произведения Забужко, Жадана, Андруховича могут быть слишком сложными для рядового украинца. Поэтому для этого я рисую картинки - иллюстрации, которыми стараюсь заинтересовать широкий круг людей. Тараса Шевченко сделал чемпионом селфи. Его любили женщины, он был моднявым классным крутым оптимистичным чуваком. Был даже самовлюбленный парень, много рисовал свои автопортреты. Я изобразил его в процессе рисования автопортрета в окружении голых девушек. Иван Котляревский - основатель стендапа. Он в перерывах между занятиями в семинарии становился на парту и рассказывал своим однокашникам Вергилиеву "Энеиду" с выражениями "суча дочка" и другими украинскими вкусными словам, от чего те по полу катились.

Интервью с Юрием Журавлем читайте в свежем номере журнала Країна.

Глава Администрации президента Андрей Богдан допускает проведение референдума о мирных соглашениях с Россией. "Мы вынуждены искать компромиссы. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - отметил Богдан.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переговоры с Россией - это украинский Брекзит. "Референдум о переговорах с Россией - это украинский Брекзит. Только перед Украиной встанет угроза выхода не с международного содружества, а собственной сущности", - написал он в Facebook.