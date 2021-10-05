"Наш красавец" - украинский ледокол прибыл в Одессу

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" прибыл сегодня в Одессу.

Его приобрели в Великобритании, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Из Дании в Украину, через три моря - Северное, Средиземное и Черное - нашего красавца привели два капитана: украинец Олег Новосильний и британский капитан-наставник Саймон Уоллес", - говорится в сообщении.

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В последующие недели будут заканчивать оформление документов. Состоится техническая инвентаризация судна. Затем устроят официальное представление ледокола для медиа и объявят его новое название. Ледокол можно будет посетить с экскурсией.

19 августа Украина приобрела британский ледокол "Джеймс Кларк Росс". Его спустили на воду в 1990 году. Судно назвали в честь британского военного моряка и исследователя, который в XIX в. совершил самую большую для своего времени экспедицию в Антарктику и участвовал в поисках пропавшей экспедиции Франклина в Арктике.