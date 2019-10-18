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пятница, 18 октября 2019 22:28

Население Украины продолжает стремительно сокращаться: жуткая статистика

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Население Украины продолжает стремительно сокращаться: жуткая статистика
Население Украины составляет 41,976 млн человек. Фото: Newsukr

В Украине с января по август 2019 численность населения сократилась на 177 тыс. человек.

Как отмечается, остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших - 53 родившихся. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За 2018 год жителей Украины стало меньше на 233 тыс. человек, в 2019 году эта тенденция сохранилась - в начале года в стране проживало 42,153 млн человек, в марте - 42,101 млн человек. По состоянию на 1 сентября населения Украины составляет 41,976 млн человек.

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В ведомстве отметили, что при оценке населения не учитывались Крым и отдельные районы Донбасса.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе признал, что РФ поощряет перемещения собственного населения в оккупированный ею Крым, что является прямым нарушением Женевских конвенций. Ведь переселяя своих граждан в Крым, Россия сознательно пытается изменить демографию оккупированного полуострова.

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