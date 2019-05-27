Нас никто спасать не будет: объяснили, чем грозит Украине дефолт

Экономист Андрей Новак: Объявление дефолта сейчас не поймет никто из наших партнеров, после их многолетней поддержки Фото: Деловая столица

Для Украины нет никаких оснований для объявления дефолта.

Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Андрей Новак.

Накануне Игорь Коломойский выступил за объявление Украине дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.

"На сегодня для Украины нет никаких оснований для объявления дефолта. Государство выполняет договоренности относительно долговых выплат за счет средств госбюджета и золотовалютных резервов, новых долговых ресурсов как на внешнем, так и внутреннем рынках. В 2014 году, после начала российской агрессии, снизился уровень ВВП до 20 процентов, обвалился курс гривны. в 2015 году ВВП упал до 15 процентов, но все равно Украина дефолт не объявила. А тут вдруг, в 2019-м, на третьем году роста ВВП страны с относительно стабильным курсом гривны, кто-то говорит о дефолте. Этого сейчас не поймет никто из наших партнеров, после их многолетней поддержки", - говорит Новак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дефолта не будет: Гройсман ответил на предложение Коломойского

Экономист объясняет, что ситуация в Украине и Греции совершенно разная.

"Сравнение с Грецией некорректно. Во-первых, чисто с финансовой точки зрения. Греция объявила дефолт, когда госдолг достиг 135 процентов ВВП страны. У нас сейчас он составляет менее 80-ти процентов. То есть ситуация далеко не греческая. Во-вторых, Греция - страна Евросоюза. Когда ЕС спасал Грецию, он спасал себя. Украина не является членом ЕС, поэтому в случае дефолта нас никто спасать не будет. Обьяснения заявлениям Коломойского найти трудно. Возможно, они были эмоциональными, потому логики там нет ", - говорит эксперт .

Олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину из Израиля 16 мая. Он не был в Украине с июня 2017 года. Правоохранительные органы расследовали ряд производств за возможные злоупотребления бывших владельцев "Приватбанка", а именно - вероятного вывода миллиардов долларов из банка перед национализацией.