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пятница, 24 мая 2019 10:56

Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк

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Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Олигарх Игорь Коломойский хочет вернуть деньги, которые вложил в капитал Приватбанка. Фото: InfoResist

Экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский не согласен с национализацией банка 2016-го. Настаивает на том, чтобы ему вернули средства, вложенные в капитал.

"Нацбанк изменил правила бухгалтерского учета или учета капитала, нормативов. Поэтому капитал банка внезапно стал отрицательным. Что в итоге и стало основанием для национализации банка", - рассказал олигарх Игорь Коломойский, пишет Українська правда.

Он добавил, что если суд признает незаконность национализации, его капитал в банке надо будет восстановить.

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"Мы не знаем, внесло ли государство 150-160 миллиардов. Например, если оно внесло столько денег и их нельзя оттуда убрать, то у меня есть вариант - зачислите мне мои 50 миллиардов. У вас там 160 миллиардов - дайте мне на них акции. Будем считать, что общий капитал 200 или 210 миллиардов. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком далее", - объяснил Коломойский.

Приватбанк подал иск в американский суд против экс-владельца банка Игоря Коломойского и компаний, связанных с ним. Иск подали 21 мая. Правда, на сайте суда пока отсутствует информация о сроках его рассмотрения. Известно, что Приватбанк обвиняет Коломойского в отмывании миллиардов долларов с помощью компании штата Делавэр.

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