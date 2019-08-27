"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк

Автор: Тарас Подолян Борис Гуменюк критикует разделение украинского общества на два идейные лагеря

Писатель и ветеран Борис Гуменюк считает, что украинское общество не должно делиться на несколько лагерей в зависимости от политических взглядов. Это угрожает целостности государства, - сказал писатель в интервью журналу "Країна".

"Меня возмутило, когда многие мои друзья после выборов президента начали писать" нас 25 процентов ". Мы, мол, такие афигенные, а остальные говно. Меня вырвало. Я пересрался со всеми. Я всех послал в задницу.

Потому что нас сто процентов. Разве львовян надо любить больше, чем жителей Одесской области или жителей оккупированных территорий? Моральный авторитет нации должен любить жителей Ялты так же, как жителей Стрыя.

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У нас такой народ, который есть. Если мы не хотим завтра жить по ту сторону Збруча, а хотим сохранить Украину в нынешних государственных границах, и еще включая Крым с оккупированным Донбассом, мы не должны отделяться в 25 процентов, а других 75 называть каким-то гимном вороньим, потому что они, видите ли, проголосовали за этого клоуна, который нам всем здесь не нравится. Нас сто процентов. Я должен научиться каким-то образом общаться с луганчанином и жить в одном государстве.

Интервью с Борисом Гуменюком читайте в журнале "Країна".

24 августа состоялись два отдельных празднования Дня Независимости в столице. Официальное Шествие достоинства вместо отмененного военного парада поставили режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Марш защитников Украины организовали ветеранские объединения под флагами "Айдара", "Азова", "Добровольческого украинского корпуса" и столичной "Муниципальной охраны".