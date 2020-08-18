"Нарушаем права граждан" - эксперт об отмене местных выборов в прифронтовых регионах

Ольга Айвазовская: выборы в Луганской и Донецкой областных советах проводить пока не стоит. Фото: Тарас Подолян

На президентских и парламентских голосования провели везде, включая прифронтовые подконтрольные Украине районы. Сейчас должны были бы делать так же.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит председатель правления общественной организации "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Это было бы честно в отношении граждан, даже если они не будут поддерживать провластную партию. А вот выборы в Луганский и Донецкий областные советы проводить пока не стоит (сейчас военно-гражданские администрации выполняют обязанности сельских, поселковых, городских советов, областных, районных советов и их исполнительных органов. -Gazeta.ua). Иначе мы отказываемся от оккупированных частей этих областей. Если какой-то процент региона не будет участвовать в голосовании, статус избранной рады будет сомнительный", - объясняет експертка.

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Для принятия решения о выборах на оккупированных территориях не хватит голосов в парламенте, говорит она.

"Слуга народа" в этом вопросе расколота. Агрессивно поддерживает выборы при любых условиях на оккупированных территориях меньшинство во фракции. А Минский и "нормандский форматы" буксуют и деградируют", - добавляет координаторка ОПОРЫ.

Полное интервью с Ольгой Айвазовской читайте в журнале "Країна" от 13 августа.

Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября.