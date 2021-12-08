Народные приметы 8 декабря. Узнаем, когда придет потепление

День лучше провести дома. Фото: pixabay.com

Православная церковь 8 декабря чтит память священномучеников Петра Александрийского и Климента Римского. Они пострадали за веру во Христа.

В этот день предки готовились к холоду. Следили за погодой и поведением животных. Если петухи пели рано - это предсказывало оттепель.

Важные дела обязательно начинали делать натощак. 8 декабря начинали молотьбу, а на сытый желудок было тяжело справляться с работой. Женщины садились у окна и пряли.

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В этот день не следует лишний раз выходить из дома. Нельзя 8 декабря жаловаться на погоду, ведь тогда морозы добавят бодрости и здоровья.

Народные приметы:

- Идет снег - к дождливому лету.

- Большие снежные холмы и промерзшая земля - будет хороший урожай.

- Ранние петухи слышны - будет потепление.

- На Клима зима клин клином выбивает.

День Ангела сегодня отмечают Петр, Александр, Василий, Иоанн и Григорий. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.