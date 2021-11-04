Народные приметы 5 ноября: сегодня определяем когда придет настоящая зима

Дождь идет 5 ноября – год будет урожайным. Фото: pixabay.com

5 ноября церковь отмечает день памяти апостола Иакова. В народный календарь этот день связывали с ожиданием мелкого снега или града.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с традициями и приметами этого дня.

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Одной из главных традиций дня считались "пчелиные хороводы". Хозяева, которые занимались пчеловодством, пытались съесть много меда. Считалось, что чем больше съешь, тем больше и соберешь. Некоторые даже принимались жужжать, подражая пчелам, чтобы те весной лучше роились.

На столе в праздник традиционно появлялись и другие угощения с медом. К примеру, часто выставлялась медовуха и медовые пряники.

В народе также было принято выполнять мужскую работу в этот день - чинили конную упряжь, заготавливали дрова.

Апостол Иаков совершил много чудес, поэтому искренняя молитва к святому может помочь во многих трудных ситуациях. К нему обращаются за помощью и исцелением, защитой от всякого зла и за наставлением на путь истинный.

Народные приметы

Если пошел град 5 ноября – 22 ноября придет настоящая зима.

Много снега выпало, и он не растаял – зима будет теплой.

Нужно обязательно 5 ноября выйти в поле и осмотреть его, разложить куски пирога или хлеба для птиц – это позволит привлечь удачу.

Если человек родился 5 ноября, то его талисманом является хризопраз.

Если до этого дня парень с долгами не рассчитается, то в следующем году, по приметам, точно не женится.

Дождь идет 5 ноября – год будет урожайным.

Что нельзя делать

Будьте осторожнее, это очень несчастливый день. Не занимайтесь чужими делами и проблемами, посвятите время себе и постарайтесь изменить свой образ жизни.

Не держите зла на других, простите их и покайтесь сами.

По церковному календарю 5 ноября почтит память апостола Иакова, брата Господнего по плоти. С момента основания Стрыйской епархии в июле 2000 года святой апостол Иаков был избран покровителем Стрыйской епархии. Его изображение находится на гербе Стрыя с XV века.