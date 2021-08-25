Народные приметы 26 августа - главные традиции и обычаи

Сова ухкает ночью и месяц "в кольце" - к перемене погоды. Фото: pixabay.com

26 августа отмечается народный праздник Тихон Страстной. Наши предки в этот день чтили богослова Тихона Задонского.

В этот день по традиции принято обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная". Поэтому праздник и получил такое название.

В народе Тихона считали помощником в избавлении от грусти, тревоги и уныния, а молитвы, посвященные ему, были об умиротворении души.

26 августа пытались навести порядок в сараях и погребах. Для этого их не только чистили и разбирали хлам, но и заговаривали от дурного глаза и всякой нечисти.

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Народные приметы на 26 августа

Туман над лесом - к хорошему урожаю грибов.

Тихий ветер - к теплой и сухой погоды, а если ветра нет - вскоре взорвется шторм.

Если 26 августа поднялась буря - будет дождливый сентябрь.

Сова ухкает ночью и месяц "в кольце" - к перемене погоды.

Сено сыреет на сеновале - к дождю.

Что нельзя делать 26 августа

Нельзя в этот день начинать новые дела и приглашать новых сотрудников.

Не рекомендуется работать в огороде - урожай не будет храниться долго.

Нельзя прибегать к лени и уныния.

26 августа церковь отмечает перенесение мощей преподобного Максима Исповедника, который родился около 580 года Божьего в благочестивой семье христиан.