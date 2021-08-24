Народные приметы 24 августа. Сегодня запрещено пить алкоголь

Сегодня нельзя употреблять спиртные напитки. Фото: pixabay.com

Православная церковь 24 августа чтит память святого архидиакона Евпла. Он жил на Сицилии и пострадал за христианскую веру во времена гонений.

Предки считали этот день одним из самых страшных в году. Веровали, что сегодня на болотах скачет конь и ищет своего всадника, который погиб и выпал из седла. Животное жалобно плачет на кладбище.

Некоторые пытались поймать коня, но не удавалось. По легенде, в местах, где появляется такой белый конь, ранее было побоище. Считали, что лошади - это блуждающие души предков.

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Сегодня запрещено употреблять алкоголь. К человеку, который выпил, обязательно появятся покойники и накажут его. Также 24 августа по улицам блуждают души умерших и утопленников.

Народные приметы:

- Если нет ветра - скоро будет потепление.

- Дождь во время восхода солнца - непогода продлится в течение нескольких дней.

- Если день Евпла выпадает на новолуние - в сентябре дождей будет очень мало.

- Утром туман стелется над поверхностью водоемов - дни будут похожие.

Святой Евпл всегда носил с собой Евангелие. Он проповедовал христианскую веру на Сицилии. Его казнили за то, что он не отрекся от Христа.