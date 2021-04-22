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пятница, 23 апреля 2021 06:30

Народные приметы 23 апреля - какие дела сегодня увенчаются успехом

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Народные приметы 23 апреля - какие дела сегодня увенчаются успехом
Сегодня принято встречать солнце. Фото: pixabay.com

23 апреля в народе отмечают Терентия Маревного. Сегодня определяли, будет ли год урожайным, а нечестные женщины должны были покаяться в измене. Если они искренне признают вину, то получают прощение Бога.

В общем 23 апреля издавна считается энергетически мощным днем. На эту дату можно намечать много встреч, дел, мероприятий, решать сложные вопросы, все получится.

По древнему обычаю сегодня наблюдают за восходом сонця. Если оно выкатывается из-за горизонта ясно, значит, озимые могут не взойти, придется поля перепахать и посеять яровые. Если же солнце восходит красное, а вокруг туманная дымка, можно ожидать хлебородного лета. Существовало поверье, если в полдень взглянуть на солнце, с глаз спадет пелена.

Также сегодня запрещалось петь, танцевать или кого-то ругать.

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Еще в этот день гадают на ближайшие три месяца. Смотрят в окно, кого первым увидят:

- молодая женщина или мужчина - к спокойной и благополучной жизни;

- семья - к примирению враждующих и хороших отношений с родственниками;

- пожилая женщина - к болезням и неудач;

- кошка - к прибыли;

- собака - к печали;

- птицы - к новому интересного знакомства и получения важных известий.

Народные приметы на 23 апреля

Утром туман на солнце - к дождю

Если появились серьги на орешник, тем больше морозов не будет

Молодые пауки появились - теплые дни наступят

Если старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.

23 апреля в православной церкви чествуют 39-х мучеников во главе с Терентием Африканским. Сегодня принято молиться мученикам и попросить телесного и духовного исцеления.

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