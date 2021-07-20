Народные приметы 21 июля - главные традиции и обычаи

Сегодня отмечают день святого великомученика Прокопия. Фото: pixabay.com

21 июля день памяти святого великомученика Прокопия. Люди прозвали святого жнеца или Жатвенником, поскольку с этой даты его поминовения начинали жать рожь.

Приступая к работе 21 июля, люди обычно служили молебен в честь святого. После этого накрывали столы с различными блюдами. На Прокопия также принято заготавливать корма для скота на холодное время года. Верили, что если так не сделать, то животные не захотят есть корм, заготовленный для них на зиму.

В древности в этот день специально выходили в поле, чтобы поискать насекомое - червя, насекомых-вредителей. Говорили, что они извиваются в клубок, который катается по земле. Если такой клубок попадется человеку под ноги - это предвещает ей благополучие на целый год.

Также в старину в этот день люди считали, что с помощью заговоров можно вылечить спину, узнать, какая будет погода в будущем, а также прогнать злых духов из дома.

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Народные приметы на 21 июля

Если в этот день новолуние, то за погодой можно определить, каким будет август.

Спелые стручки акации говорят, что ржаная зерно уже созрело.

Пчелы злее стали - к сильной жаре в скором времени.

Что нельзя делать 21 июля

Не рекомендуется 21 июля начинается новые дела, поскольку они могут быть неуспешными.

Не стоит обижаться на кого-то, высказывать свои претензии и ссориться.

Также 21 июля не позволять преодолеть себя лени.

21 июля День Ангела празднуют Андрей, Виктор, Даниил и Дмитрий. Поздравьте родных и близких с именинами. С принятием христианства на Руси было достаточно твердое правило - давать имя именно того ангела, день памяти которого приходился на день крещения. Поэтому день Ангела и именины в большинстве случаев совпадали хронологически.