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суббота, 21 августа 2021 06:30

Народные приметы 21 августа - сегодня отмечают необычный праздник

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Народные приметы 21 августа - сегодня отмечают необычный праздник
Сегодня отмечают праздник ветров. Фото: pixabay.com

Сегодня в народе отмечают праздник ветров. Иначе этот день назвають Мироном Ветрогоном.

Во времена язычества на Руси считали, что 21 августа гуляли сильные ветры, которые возникали якобы из ниоткуда. Верили, что ветры начинаются или заканчиваются по велению бога ветра Стрибога. После принятия христианства на Руси праздник остался, но ветер уже стал восприниматься как "Божее дыхание". А поскольку 21 августа вспоминали святого Мирона Критского, то славянский праздник получил название Мирон Ветродуй или Ветрогон.

Сегоди собирали лесные ягоды и гадали на мечту, стоя на перекрестке. Также 21 августа богато на запреты. Нельзя заниматься домашними хлопотами, строить планы на далекое будущее принимать важных решений, заключать сделки.

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Народные приметы 21 августа:

какой Мирон, такой и январь;

если утром туман и роса, значит, погода будет хорошая;

изморозь утром обещает хороший урожай следующего года;

если вода в водоемах в полдень тихая, значит, осень будет спокойная, а зима мягкая;

большой урожай ягод в лесу - к холодной зиме;

рябина горит огнем - к морозной зиме.

непогода в этот день будет иметь затяжной характер и продержится до Бабьего лета.

Сегодня, 21 августа, православные верующие почитают память святого преподобного Григория. Мужчина был монах Печерского монастыря. Писал иконы.

О жизни преподобного осталось моло упоминаний. Он жил в XII в. Известным стал своими работами. Мужчины считают одним из лучших иконописцев того времени.

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Дата
21
августа

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