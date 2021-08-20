21 серпня День янгола святкують лише чоловіки

Сегодня День ангела отмечают владельцы мужских имен Григорий, Леонид и Мирон. Не зубудьте поздравить причастных к празднику знакомых и близких.

Gazeta.ua предлагает узнать больше о происхождении этих имен и выбрать яркую открытку для именинников.

Имя Григорий происходит с греческого языка. Означает "внимательный", "собранный", "сосредоточен".

Первыми носителями данного имя были представители духовенства, так как появилось оно во время распространения христианства. Имя быстро приобрело популярность. Сейчас имя Григорий встречается реже.

Имя Леонид происходит от древнегреческого мужского имени Леонидас. В переводе "леон" - лев, "идеа" - внешность. Итак, имя можно трактовать как "подобный льву", "сын льва", "похожий на льва".

История имени берет начало в IV в до нашей эры. Оно стало известным благодаря мужественному царя Спарты Леонидасу, который ценой своей жизни спас от гибели своих союзников в битве в Фермопильском ущелье при наступлении персов. Поэтому Леонидом греки называли новорожденных мальчиков, которым было предначертано стать великими воинами.

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Имя Мирон греческого происхождения. По одному из толкований происходит от слова миро - душистое масло, которое используют в христианских церковных обрядах. Буквально: Мирон - тот, кто пахнет миром. По другому толкованию означает "который плачет".

На Русь имя пришло во времена появления христианства. Но не очень популярно в Украине.

Фото: listivki.olkol.com

Сегодня, 21 августа, православные верующие почитают память святого преподобного Григория. Мужчина был монах Печерского монастыря. Писал иконы. О жизни преподобного осталось моло упоминаний. Он жил в XII в. Известным стал своими работами. Мужчины считают одним из лучших иконописцев того времени.