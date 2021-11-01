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вторник, 02 ноября 2021 06:31

Народные приметы 2 ноября: что сегодня нельзя делать

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Народные приметы 2 ноября: что сегодня нельзя делать
Фото: pixabay.com

2 ноября в народе праздную Артемов день. Люди верили верили, что в защиту человека, рожденного в этот день, встает волчица. По духу этот человек близок лесу, птицам и зверям.

Сегодня наши предки продолжали подготовку к зиме. Женщины квасили капусту, а также готовили припасы. Мужчины укрепляли ограждения и заборы, чтобы оградить дом не только от воров, но и от диких зверей. Волки зимой особенно опасны. Они могут нападать на животных и людей.

Если волки близко, то просили звонаря звонить в колокол. Этот звук отпугивал диких зверей и они уходили. Кроме того, хозяева перед сном обходили свое жилье и звонили в небольшой колокольчик, чтобы ночью волки не напали.

По погоде, которая была 2 ноября, можно определить будущую зиму.

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Народные приметы на 2 ноября

Волки громко воют вокруг села – по приметам, жди резкого похолодания в ближайшие дни

Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода

Если человек родился 2 ноября, то его талисманом будет жемчуг. Именинник, по народным верованиям, будет наделен способностью понимать язык птиц и зверей

Громкий вой волков слышится – по приметам, жди голода

Что нельзя делать сегодня

Нельзя ссориться, ругаться и кричать;

Нельзя ходить босиком по улице;

Нельзя смотреть в зеркало до восхода солнца;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя употреблять алкоголь и жирную пищу;

2 ноября православная церковь чтит память христианского святого Артемия Антиохийского. Его считали защитником от разных болезней – например, от грыжи. Также Артемия чтили своим покровителем военачальники и атаманы.

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