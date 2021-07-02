Народные приметы 2 июля - что сегодня категорически запрещено

2 июля почитают Зосиму, заступника пчел. Фото: unsplash.com

2 июля - "макушка года", сегодня 183-й день календаря. В високосные годы эта дата оказываются за чертой середине года, поскольку приходится на 184-й день.

По народному календарю в этот день почитают Зосиму Пчеловода. Мученику Зосиме издавна молились об избавлении от гнетущего чувства несправедливости и всяких наветов.

Возможно, именно этим объясняется то, что в народе за ним закрепилась слава заступника пчел.

Неудивительно, что в этот день уделяют внимание пчелам. Существуют традиции и обычаи для пасечников, соблюдение которых гарантировало хороший сбор меда. Эти секреты передаются в семьях пчеловодов от старших к младшим поколениям.

После этого дня начинали активно качать мед.

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Народные приметы на 2 июля также связаны с пчелами.

Пчелы активно летят к своим ульям, предвещают близкий дождь.

Если пчелы сидят на стенках улья, стоит ожидать сильной жары.

Пчелы злятся и много жалят - приближается засуха.

Пчелы сонные предвещают похолодание или несчастье.

Что нельзя делать 2 июля

На Зосиму нельзя беспокоить пчел.

Сегодня нельзя переедать, особенно пищи животного происхождения. Тем более, что до 11 июля продолжается Петровский пост.

Под запретом - грусть и злость на близких и родных.

Также не стоит в этот день брать и давать в долг.

2 июля в православной церкви поминают апостола Иуду, брата Господня по плоти. Также в этот день чтят память мученика Зосимы Аполлониадського; египетского святого - преподобного Паисия Великого; болгарского просветителя, проповедника Паисия Хиландарского, и святого Иоанна (Максимовича) - архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца, который родился в слаетний украинской казацко-старшинской дворянской православной семье.