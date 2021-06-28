Церковный праздник 28 июня: сегодня начинается Петров пост

28 июня начинается Петропавловский пост. Он всегда начинается во второй понедельник после Троицы.

Петров пост - это летний многодневный пост, установленный в честь двух наиболее почитаемых апостолов Петра и Павла. Его еще называют Апостольским, Петропавловским или Петровкой.

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Продолжительность поста различна. Она может составлять от 8 до 42 дней - все зависит от даты начала. Но есть фиксированной дата завершения поста - 11 июля. Поэтому в 2021 году он продлится 14 дней.

Цель Апостольского поста - достичь самосовершенствования путем добровольного воздержания от некоторых видов продуктов и от повседневных дел, которые могут привести к греховного состояния.

Следуя определенных ограничений, человек должен стремиться к духовному и телесной чистоты. Отказ от определенной пищи, молитва, покаяние, сожаление и гуманное отношение к окружающим помогает почувствовать единение с Богом.

Автор: ukranews.com 28 июня начинается Петропавловский пост в честь апостолов Павла и Петра

Что можна и нельзя есть на Петров пост

Апостольский пост целом считается строгим. С рациона исключается мясная пища, яйца и молочные продукты. Также на время поста рекомендуется отказаться от алкоголя и вредных привычек.

Строгий пост - в среду и пятницу. В эти дни нужно соблюдать сухоядение - то есть потребление невареным пищи растительного происхождения. Под запретом не только пища животного происхождения, но и рыба и растительное масло. Среди разрешенных продуктов, в частности, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.

В понедельник разрешается горячая пища, но без использования масла.

В остальные дни можно есть рыбные, крупяные, грибные блюда с растительным маслом. А в субботу, воскресенье, в праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля), а также на престольный праздник храма разрешается выпить немного вина.

Запреты Апостольского поста

Кроме воздержание от определенной пищи, во время поста надо ограничить посещение развлекательных мероприятий. Праздники лучше отмечать в семейном кругу, без шумных застолий и веселья.

Не следует допускать плохих мыслей, ругаться, ссориться с окружающими людьми, завидовать и осуждать.

В период поста церковью не производится таинство брака (венчание). Запрещается также проводить обряды, не связанные с церковью, в частности, гадания и другие магические ритуалы.

28 июня в народном календаре чествуют Вита. Говорят, если помолиться ему, то это позволит избавиться от болезней и сохранить крепкое здоровье на ближайший год. Сегодня также чествуют Модеста, который защищает животных от болезней.