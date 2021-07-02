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пятница, 02 июля 2021 03:00

Кто празднует День Ангела 2 июля

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Кто празднует День Ангела 2 июля
2 июля именинники Зосим, Иван и Паисий. Фото: unsplash.com

2 июля отмечают день тезоименства обладатели имен Зосима, Иван и Паисий.

Не забудьте поздравить знакомых с Днем Ангела, а Gazeta.ua рассказывает о значении имен.

Имя Зосим имеет греческое происхождение от имени Зосима. Поскольку слово зоос означает "живой", зосимос - "способный жить", то обычно это имя переводится как "живой", "жизненный". Считается, что обладатель имени имеет склонность к жизни подвижника.

Мужское имя Иван имеет семитское происхождение и дословно означает "Божья благодать".

Мужское имя Паисий, вероятно, происходит из греческого языка от Паис что означает "ребенок", поэтому имени Паисий приписывают значение "детский". По альтернативной версии, происходит из Египта и буквально означает "тот, кто принадлежит Исиде" (Исида - египетская богиня материнства и плодородия, одна из главных в пантеоне. - Gazeta.ua).

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Поздравления с Днем Ангела в стихах

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

Поздравление для Ивана

Иван, принимай поздравления,
Пожелать хочу в жизни везения,
Побед, процветания, успеха,
Побольше, весёлого смеха.
Всегда будь, душой коллектива,
Любовь, пускай будет красива,
Друзья, будут пусть всегда рядом,
И чтоб ты имел всё, что надо!

2 июля в традициях православной церкви - день памяти апостола Иуды, брата Господня по плоти.

Также в этот день чтят память мученика Зосимы Аполлониадського; египетского святого - преподобного Паисия Великого; болгарского просветителя, проповедника Паисия Хиландарского.

А еще сегодня поминают святого Иоанна (Максимовича) - архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца, который родился в слаетний украинской казацко-старшинской дворянской православной семье.

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