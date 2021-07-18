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понедельник, 19 июля 2021 06:31

Народные приметы 19 июля. Сегодня можно исцелить больных

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Народные приметы 19 июля. Сегодня можно исцелить больных
Сегодня нельзя употреблять алкоголь. Фото: pixabay.com

Православная церковь 19 июля вспоминает преподобного Сисоя Великого. Он 60 лет был монахом-отшельником и жил в пустыне в пещере.

В народе в этот день не было особых традиций. Предки пытались работать, как в обычный день.

Считали, что на Сисоя роса обладает целительной силой. Крестьяне утром обязательно должны были пройти босиком по траве, чтобы избавиться от болезней и улучшить состояние здоровья.

19 июля пытались завершить все полевые работы, поскольку впереди часто бывали дожди. Хотели успеть все сделать до начала непогоды.

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Сегодня нельзя желать кому-то зла. До восхода Солнца не советуют смотреть в зеркало.

Народные приметы:

- Месяц на небе ярко светит - будет богатый урожай.

- Месяц 19 июля кажется зеленым - скоро начнутся дожди.

- Блестящий и белый месяц - будет холодная погода без осадков.

- Если каштаны пожелтели, то осень будет ранней.

День Ангела сегодня отмечают Александр, Федор и Василий. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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