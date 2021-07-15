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пятница, 16 июля 2021 06:30

Народные приметы 16 июля - как не прожить лето в нищете

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Народные приметы 16 июля - как не прожить лето в нищете
Сегодня собирали мак. Фото: pixabay.com

16 июля в народные отмечали Мокия. Сегодня собирали мак, однако не брались за новые дела и ни отправлялись в поездки - будет несчастье.

Еще одно название праздника - Стожары. Именно так славяне называли скопления Плеяды, которая находилась в созвездии Тельца. Появление его обещала удачу охотникам, иначе в лес сей день ходить не советовали. Запрещалось сегодня есть мясо и молочные продукты. Нельзя было и брать ничего в долг, чтобы не провести целое лето в нищете.

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Народные приметы

Комары летают роем - к хорошей погоде.

Паук выходит из гнезда и плетет новую длинную паутину - к хорошей погоде.

Мокий поля орошает, а Демид с сеном убрать спешит.

Перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.

Сегодня, 16 июля, в православной церкви чествуют память двух монахов, живших в Киево-Печерской лавре во времена Киевской Руси.

Обох звали Анатолиями. Мощи одного святого находятся в Ближних пещерах лавры. Его еще называют святым старцем Анатолием чудотворцем. Мощи второго монаха покоятся в Дальних пещерах обители.

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