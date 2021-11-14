Народные приметы 15 ноября: на улице быстро потеплеет, если сегодня пасмурно

Облака плывут против ветра – к снегопаду. Фото: pixabay.com

15 ноября в народе празднуют Житницу. В этот день убирали погреб и готовили орехи и другие припасы на зиму.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с традициями этого дня.

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Наши предки в этот день следили за облаками. 15 ноября разжигали большой огонь в печи или костер на улице. У огня собирались все члены семьи и рассказывали истории, загадывали желания.

Кроме этого, сегодня мололи зерно, лен, пшеницу. Кладовую с зерном окропляли святой водой, чтобы защитить урожай.

Приметы 15 ноября

Пасмурный день на быстрое потепление.

Облака плывут против ветра – к снегопаду.

Снегири поют – до заморозков.

Что нельзя делать

Нельзя, чтобы на человека держали обиду, иначе он будет несчастным.

Сегодня нужно извиниться перед всеми, кого вы обидели.

Сегодня не стоит покупать посуду и кухонные приборы.

По церковному календарю 15 ноября чествуют преподобного Маркиана Кирского. Христианский святой, сирийский отшельник, сподвижник, живший в IV веке. Он получил дар от Господа – исцелял своими молитвами тех, кто уже не надеялся выздороветь.