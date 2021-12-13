Народные приметы 13 декабря. Как молодежь на Андрея проводила вечерницы

13 декабря православные верующие отмечают праздник Андрея Первозванного. Он был первым учеником Иисуса Христа и принес христианскую веру на украинские земли.

Предки чтили апостола, ведь веровали, что он проповедовал в окрестностях Киева. Сегодня люди гадали на будущее.

В народе день Андрея еще называют Калита. Этот праздник считали мальчишником, ведь парням разрешали безобразничать. Девушки в ночь с 12 на 13 декабря гадали, чтобы узнать имя суженого и свою судьбу.

Молодежные обряды начинали на праздник Екатерины, 7 декабря. Во время гуляний на Андрея, которые называли вечерницами, девушки и ребята собирались, чтобы найти пару для супружеской жизни.

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Когда-то каждое село имело свой дом для вечерниц. Молодежь собиралась там вечером 12 декабря. Родные братья и сестры на те же вечерницы ходить не могли.

Девушки приносили в дом продукты: сыр, масло, яйца, муку, фрукты - и помогали хозяйке готовить блюда. Ребята приносили наливку и сладости. Хозяйка днем ​​варила компот и картофель на вареники.

После заката солнца приходили парни. Они рассказывали интересные истории, шутили. В полночь девушки начинали гадания, а юноши совершали "убытки" - ставили чучела на дороге, которой будут возвращаться домой подруги, снимали ворота, разрисовывали стекла, завешивали их бумагой.

Автор: pinterest.com / Николай Пимоненко Девушки на Андрея гадали на будущую судьбу и пытались узнать имя суженого

Второе название праздника происходит от популярной игры на Андрея. Калита - это большая лепешка из белой муки, которую пекут все девушки вместе. Тесто вымешивают по очереди - от самой старшей до самой молодой.

Поливают сладкую булку медом, украшают сушеными вишнями или изюмом и выпекают так, чтобы нельзя было укусить. В дыру внутри калиты засовывают нить и подвешивают к потолку в центре дома. Один парень берет кочергу между ног и пытается так укусить лепешку. Другой, пан Калетинский, дергает за противоположный конец веревки, чтобы помешать.

Гадание на Андрея:

1. Девушка снимала сапог и бросала его подальше с закрытыми глазами и стояла на месте. В какую сторону сапог носком упадет, оттуда жених будет искать.

2. На бумажках имя ребят писали, а затем перемешивали в шапке. Какая бумажка выпала - так и суженого зовут.

3. "Я тебя, зеркало, спрашиваю, с кем я свою судьбу соединить должна? Соединить с Иваном прошу, потому что его в сердце ношу", - говорила девушка зеркалу в темноте с зажженными свечами. В отображении можно увидеть лицо любимого.

4. Девушки выбегали на улицу и останавливали первого встречного мужчину. Какое имя у прохожего, такое же будет и у будущего мужа.

5. "О Святой, добрый Андрей, я только на тебя надеюсь! Очень хочу знать, откуда жениха должна высматривать?", - говорили на улице и прислушивались к лаю собак. С какой стороны услышат, оттуда и будет жених.

Народные приметы:

- Ясный и морозный день - будет хороший урожай.

- Снег выпал и не тает - будет лежать до начала апреля.

- Огонь в печи горит красным пламенем - будет мороз.

- Если снег в этот день выпадет - задержится еще на сто дней.

- Кошка вылизывает хвост, лапы и тело - жди ясного морозного дня.

День Ангела сегодня отмечают Андрей и Иоанн. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.