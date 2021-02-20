Наркотики, пестициды и химикаты: в Украине проверили реки

В Украине впервые провели скрининг загрязняющих веществ в реках Дон, Днестр и Днепр. Фото: unian.ua

В Украине впервые провели скрининг загрязняющих веществ в реках Дон, Днестр и Днепр.

В результате и обнаружили пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы и наркотические препараты. Об этом сообщил председатель госагентства водных ресурсов Валентин Шлихта, передает "Укринформ".

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"Впервые в Украине было проведен скрининг загрязняющих веществ. Скрининг - это исследование, которое позволяет отслеживать более 65 тыс. различных соединений. К сожалению, в Украине нет возможностей выполнения скрининга, а потому отобранные пробы были отправлены в ближайшую лабораторию Европы", - рассказал Шлихта.

Добавил, что скрининг позволит определить специфические показатели для каждого речного бассейна.

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