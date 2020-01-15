Нардеп от "Голоса" подала в суд на бездействие Рябошапки

Нардепы Александра Устинова и Ольга Стефанишина заявляют о бездействии Генпрокуратуры относительно угрозы в их адрес. Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова подала в суд заявление на бездействие Офиса генерального прокурора и его руководителя Руслана Рябошапки.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Подала в суд на бездействие Генерального прокурора и всего вновь" реформированного "Офиса Генпрокурора. Не знаю, как там с реформами, но с нарушением закона все, как и было раньше: чихать прокурорам на законы и даже на Уголовный процессуальный кодекс. За полтора месяца офис генпрокурора так и не смог внести в Единый реестр досудебных расследований нашу с Ольгой Стефанишиной заявление об угрозах "отбить бошки" в наш адрес, прозвучавшие на заседании парламентского комитета от представителей фарммафии ", - сообщила Устинова.

Речь идет о фразе ексрадника министра здравоохранения и заместителя директора фармкомании "ИнтерХим" Александра Чумака.

"Давайте, начинайте, а то я щас им бошки отобью", - сказал Чумак 27 ноября на заседании Комитета по вопросам здоровья нации во время выступления Устиновой. Видео об этом в свое время опубликовала на Facebook Ольга Стефанишина.

Александра Устинова отметила, что по закону Офис Генпрокурора обязан зарегистрировать это заявление в течение 24 часов и внести сведения о нем в ЕРГР. Однако, прошло полтора месяца, а заявление до сих пор не зарегистрировано. Вместо этого его передают из одного ведомства в другое.

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В это же время машину "фармацевтического лоббиста" депутат ежедневно видит у Министерства здравоохранения на министерской парковке, въезд в которую разрешен только работникам через шлагбаум.

"Кстати, спрашивала у министра Зоряны Скалецкой - говорит, что не видела и ничего об этом не знает. Прямо эпидемия какая-то - глухоты, слепоты и нарушения законов. Итак, если прокуроры отказываются выполнять свою работу, придется заставить их это делать через суд" , - подытоживает Устинова.

Фракция "Голос" призвала президента Владимира Зеленского провести заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации в Украине с заболеванием дифтерией. Об этом заявила депутат от партии "Голос", член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.