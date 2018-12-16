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Напряжение между Россией и Булоруссю растет: Лукашенко созвал закрытое заседание

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Напряжение между Россией и Булоруссю растет: Лукашенко созвал закрытое заседание
Александр Лукашенко провел экстренное совещание из-за конфликта с Россией Фото: sputnik.by

Александр Лукашенко провел закрытое заседание с руководством страны. Причиной стало давление в последнее время со стороны России.

Об этом пишет "Наша Нива".

"Была большая совещание у президента, где говорилось до конца стоять за независимость. Все поддержали это. Некоторые члены правительства заявляли, что на налоговые маневры со стороны РФ нужно отвечать не совещаниями, а реформами. Общим повестке дня заседания было" что делать? "В условиях давления со российской стороны", - рассказал один источник.

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Президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин устроили, что нехарактерно для них обоих, публичный спор о ценах на газ. После обсуждения разногласий в закрытом режиме Лукашенко признался, что дело дошло до извинений друг перед другом.

Следующий эпизод произошел через неделю. В Брест 13 декабря приехал премьер России Дмитрий Медведев, где открыто говорил, что Россия настаивает на создании Союзного государства и выступил с конкретными предложениями по углубленной интеграции Беларуси. Речь шла о создании единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, внедрение единой валюты - российского рубля. Лукашенко на упреки Москвы не стеснялся выражений, называя действия РФ "попыткой инкорпорировать Беларусь.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент Петр Порошенко отверг его предложение быть посредником на выборах на оккупированных территориях Донбасса.

"Я уже готов был, как пограничник, стать на той грани, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минской соглашением ... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинском, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли Лукашенко пророссийский ", - сказал Лукашенко.

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