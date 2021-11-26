НАПК запускает портал для выявления скрытых интересов чиновников

Портал будет помогать в работе Нацполиции, антикоррупционных уполномоченных, журналистов-расследователей и общественных активистов. Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции совместно с общественной организацией "Антикоррупционный штаб" презентовали портал для выявления скрытых интересов должностных лиц.

Портал "Скрытые интересы" стал первым цифровым инструментом, помогающим находить возможные риски у публичных служащих, сообщает пресс-служба НАПК.

"Алгоритм может выявить 11 типов рисков. Благодаря этому можно быстро узнать, как чиновник связан с компаниями, которые участвуют в тендере в учреждении, где он работает или работал, близких лиц, которые работают в одном органе с этим чиновником. А еще проверить, не получал ли такой чиновник рисковые подарки. Это уникальный инструмент, потому что мы делаем публичной информацию о возможных конфликтах интересов в деятельности каждого чиновника", - отметил руководитель НАЗК Александр Новиков.

Портал будет помогать в работе Нацполиции, антикоррупционных уполномоченных, журналистов-расследователей и общественных активистов для поиска скрытых интересов. В настоящее время база портала содержит 6 млн человек, 1,5 млн компаний и более 600 тыс. рисков. Это около 1 млн декларантов и еще 5 млн человек, связанных с этими декларантами.

"Мы готовы поделиться идеей с другими странами, уполномоченными учреждениями и органами, которые работают по предотвращению коррупции", - подчеркнул председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Общая стоимость создания портала составила 535 тыс. грн. Все средства предоставили партнеры по международному развитию.

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