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среда, 20 октября 2021 14:28

СНБО создал словарь терминов российской пропаганды

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Совет национальной безопасности и обороны опубликовал 20 октября глоссарий терминов, который рекомендуют использовать в отношении российской агрессии. Его разработали для противодействия пропаганде.

Эти термины рекомендуют применять органам власти, СМИ и общественным организациям, говорится на сайте СНБО.

"Российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, слова и словосочетания, которыми пытаются легитимизировать оккупацию и продвигать российские пропагандистские стратегии", - говорится в сообщении.

В перечне терминов и выражений представлены фейковые варианты и их правильные соответствия. Вместо термина "аннексированные территории" предлагают использовать "временно оккупированные территории", а "украинско-российский конфликт" называть "российско-украинским конфликтом" или "вооруженной агрессией РФ против Украины". Уточняют, что правильно говорить и писать "в" Украине, а не "на", что Революция достоинства или Евромайдан - это отнюдь не "государственный переворот".

Автор: rnbo.gov.ua
 

Всего в глоссарии пять разделов. Первый касается общей терминологии, второй - оккупации Крыма. В третьей главе говорится о фейках о войне на Донбассе. Есть также терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти и терминология в отношении иностранных стран (Беларусь, а не Белоруссия; государства Балтии, а не Прибалтика).

С полным перечнем терминов можно ознакомиться по ссылке.

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Людей, которые поддержали российскую оккупацию Крыма, оправдывают и публично отрицают вооруженную агрессию России против Украины и популяризируют руководство государства-агрессора, хотят лишать государственных наград. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 11 октября.

Документ инициировали депутаты из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос", групп "Довіра" и "Партия "За будущее". Всего 40 депутатов от всех фракций, кроме ОПЗЖ.

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Дата
20
октября

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