Нам не хватает людей, которые верят в себя - капеллан Андрей Зелинский

Капеллан Андрей Зелинский. Фото: Gazeta.ua

Для нас Европа - это больше чем просто безвизовых или зона свободной торговли. Это ценности, которые требуют от нас согласования наших государственных институтов с нормами и принципами демократии. Вот зачем нам Европа.

Об этом заявил капеллан Андрей Зелинский в интервью для журнала "Країна".

- Европа нам нужна для того, чтобы мы стали Украиной - страной свободных и равных возможностей, где защищена свобода и достоинство граждан. Ведь за это мы стояли на Майдане. Как сделать институциональной уважение к свободе и достоинству для всего - мало только полагаться на отдельные законы или на конституцию Украины. Речь идет о формировании общества другого качества.

- Чтобы новая Украина стала особенной, нам необходимо сформировать в себе украинца нового качества, способного свободно и достойно жить. Украинца, который ориентируется на систему ценностей, что позволяет ему не бояться творить. Нам так не хватает в этом обществе людей, которые верят в себя. Нам не хватает веры в себя. Война, конечно, помогла нам как-то поверить.

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Европа нам нужна для того. Чтобы мы стали Украина. О которой мы мечтали на протяжении многих предыдущих поколений. Как система ценностей, которая позволит сформировать демократическое государство. Демократическое государство - единственная гарантия наших с вами прав и свобод.

Полную версию интервью с капелланом Андреем Зелинским читайте в номере журнала "Країна".