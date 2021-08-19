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четверг, 19 августа 2021 11:56

Спецтема: 30 лет независимости

Нам надо сохранить государство и определиться с ценностями - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

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24 августа 1991 года Акт провозглашения независимости Украины поддержали 346 депутатов. А на референдуме 1 декабря - 90% украинцев.

В четвертую декаду независимости страна входит в состоянии войны. Временно оккупированы Крым и части Донецкой и Луганской областей. Но возрождаются боеспособные Вооруженные силы. Запущен ряд реформ. Продолжается декоммунизация. Голодомор признан геноцидом советской власти против украинского народа. Государственный язык защищает закон. Получили безвиз и томос.

О задачах и вызовах, которые будут стоять перед Украиной в ближайшие 10 лет, готовность политических элит и гражданского общества к их решению "Країна" расспросила Артема Биденко, Евгения Бондаренко, Валентина Васяновича, Ирму Витовскую-Ванцу, Агию Загребельскую, Наталью Диденко, Павла Ковтонюка , Ивана Козленко, Али Татар-заде, Анжелику Рудницкую и Остапа Украинца.

 

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"Украина изменилась к лучшему. Но попробуйте убедить в этом украинцев"

Чтобы нация консолидировалась, ее существованию нужна угроза, враг. Наполеон напал на немцев, когда те еще не считали себя таковыми - были баварцами, прусами. Однако возникло общенациональное сопротивление - немцы объединились и изгнали французов. То же было в Украине. До Первой мировой войны украинцы считали себя "местными", "малороссами", "русинами". И вдруг пришло осознание себя украинцами. Это повторилось в XXI веке. Путин оказался едва ли не самым главным бандеровцем. Он осуществил то, о чем мечтал Степан Андреевич - консолидировал нацию.

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Подробности читайте в "Країні" №32 (585) от 19 августа 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

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Дата
19
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