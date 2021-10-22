Налоговую декларацию будут подавать все украинцы - Гетманцев

етманцев рассказал о налоговых декларациях. Фото: РБК

В парламенте разрабатывают законопроект о декларировании имущества украинцами, который нацелен на регулирование реальных доходов граждан с налогообложением.

Он коснется только дорогостоящих покупок, сделанных уже после принятия закона, на уже имеющееся имущество будет действовать так называемая налоговая амнистия, рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире ток-шоу "Право на владу".

Он заметил, что пока четко не обозначено, какая именно цена покупки делает ее дорогостоящей, но предполагает, что речь идет о недвижимости, элитных авто и прочих предметах роскоши.

"Этот проект предусматривает методы косвенного контроля, никаких преследований не будет. Он означает только право государства попросить у своих граждан показать декларацию и узнать, откуда у них деньги на то или иное приобретение. Если же обнаружится, что стоимость покупки превышает его доход во много раз, ему надо будет выплатить налог с этой разницы", – указал политик.

Таким образом парламент рассчитывает вывести из тени экономику, построенную на многолетнем негласном договоре, когда предприниматели платят зарплату в конвертах, а государство этого якобы не замечает ввиду коррупции по всей вертикали. Именно такие механизмы мотивации и права для гражданина добровольно заполнять декларации и есть стратегия по примеру большинства цивилизованных западных стран.

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Украинцы добровольно задекларировали 90,5 млн грн. В бюджет пошли 4,5 млн грн. Налоговая амнистия позволяет гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и доходы и избежать наказания.