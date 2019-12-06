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пятница, 06 декабря 2019 19:59

Налоговая выполнит задание премьера по наполнению бюджета - Верланов

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Налоговая выполнит задание премьера по наполнению бюджета - Верланов
Верланов отметил, что налоговая выполнит задание премьера по наполнению бюджета.

По состоянию на 1 декабря 612 государственных предприятий задолжали бюджету более 4 млрд гривен уплаты части чистой прибыли (ЧЧП). Поэтому налоговая усилит работу по наиболее злостным неплательщикам, чтобы выполнить задание премьер-министра Алексея Гончарука относительно полноты наполнения бюджета.

Об этом в пятницу, 6 декабря, рассказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений и территориальных органов ГНС.

"Платить налоги должны все, в том числе и государственные предприятия - это их прямая конституционная обязанность ... Я лично доложу премьеру, кто отказался эту обязанность выполнять, чтобы по ним принимались соответствующие оргвыводы", - подчеркнул глава налоговой Сергей Верланов.

По его словам, налоговая сделает все, чтобы обеспечить полноту поступлений в бюджет в декабре и за год в целом.

Так, в январе-ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 410,7 млрд грн налогов и платежей, что на 53 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Интересно, что только в ноябре бюджет получил 51,6 млрд грн, что на 6,4 млрд грн больше, чем в ноябре 2018 года.

Кроме того, за 11 месяцев плательщики перечислили в бюджет 101 млрд грн налога на прибыль, что на 6,48 млрд грн больше, чем ожидалось (индикатив выполнен на 106,9%).

Напомним, в ноябре поступления от "алкогольного" акциза составили 100% от запланированных.

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Дата
06
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