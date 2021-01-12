Налегайте на авокадо и гранаты - астролог сделала медицинский прогноз на неделю

Нельзя экспериментировать с новыми диетами. Еда хуже будет усваиваться. Фото: pixabay.com

С 11 по 17 января будут возникать проблемы с памятью. Поэтому важную информацию лучше записывать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ешьте больше зелени, - говорит астролог. - Налегайте на авокадо и гранаты. Нельзя экспериментировать с новыми диетами. Еда хуже будет усваиваться. Голодать опасно. Пейте много чистой воды. Проведите профилактику легочных заболеваний. Начните утро с дыхательной гимнастики. Хорошо проветривайте квартиру или дом".

Овен.

Обостряются болезни щитовидной железы. Повышается внутренняя тревожность. Попейте успокоительное. Уменьшайте физические нагрузки.

Телец.

Уделите больше внимания личной гигиене. Хорошо мойте руки после пребывания на улице. Берегитесь заболеть вирусным гепатитом.

Близнецы.

Держите ноги в тепле. Не провоцируйте появления простуды и насморка. Больным циститом стоит следить за самочувствием.

Рак.

Следите за работой сердца. Больных может беспокоить одышка. Здоровым людям следует снизить интенсивность занятий в тренажерном зале.

Лев.

Повышается чувствительность к фармпрепаратам. Снижайте привычную дозу приема. Откажитесь от употребления алкогольных напитков.

Дева.

Поддерживайте свой иммунитет. Хорошо проветривайте свой дом. Не стоит посещать больных гриппом знакомых. Организм плохо будет противостоять нападению вирусов.

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Весы.

Берегите горло от простуды. Меньше разговаривайте на улице. Через перенапряжения связок можно потерять голос.

Скорпион.

Будьте осторожны с приемом биологически активных добавок к пище. Внимательно читайте инструкцию. Остерегайтесь подделок.

Стрелец.

Будет наблюдаться общая слабость организма. Не стоит принимать тонизирующих препаратов. Попробуйте хорошо выспаться за эти дни.

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Козерог.

Возможны спазматические сужение желчегонных протоков. Могут возникать симптомы отравления. Перейдите на диетическое питание. Примите теплую ванну.

Водолей.

Ухудшается мозговое кровоснабжение. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь.

Рыбы.

Готовьте блюда из свежих продуктов. Не покупайте пирожков на улице. Система пищеварения может пострадать от некачественной пищи.

Астролог назвала знаки, которым будет больше везти на этой неделе. К ее советам стоит прислушаться.