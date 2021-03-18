"Накрыли" конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен

В Днепре правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом в несколько сотен миллионов гривен.
Схему организовал представитель днепровского бизнеса. Об этом сообщает СБУ.
Клиентами были почти 30 предприятий, в том числе и государственные. Для них организаторы минимизировали налоги, что нанесло значительный ущерб госбюджету.
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Правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов дела.
В ходе обысков изъяли более 1 млн грн, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных и государственных предприятий, компьютерную технику и черновую бухгалтерию.
На Киевщине полицейские задержали группу лиц за незаконное хранение оружия. По месту жительства фигурантов полицейские обнаружили боевые патроны, огнестрельное оружие, корпус гранаты и запал.
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