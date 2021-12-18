Накроет снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине

В Украине ожидается снег. Фото: unn

В Украине в ближайшие сутки ожидается снег и гололедица.

Погода будет определять атмосферный фронт с северо-запада. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 19 декабря, ожидается снег и мокрый снег, на западе и на севере страны - днем ​​с дождем. Днем в северо-восточных областях осадки.

В юго-восточной части страны ночью без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.

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Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с. В Карпатах 25-30 м/с. Ночью в западных и северных, днем ​​в северо-восточных областях местами вьюги.

Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла. В Карпатах ночью и днем ​​3-8° мороза.

В Киеве – снег, мокрый снег (днем с дождем). Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

В понедельник, 20 декабря, в Украине облачно, небольшой снег. В Карпатах ночью и днем в южной и восточной частях умеренный снег.

Температура ночью и днем ​​от 4° мороза до 1° тепла, в южной части ночью около 0°, днем ​​1-5° тепла.

В Карпатах ночью и днем ​​4-9° мороза. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве облачно с прояснениями, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​0-2° мороза.

Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...18°С. Днем мороз будет в пределах -5...10°С. Еще есть время подготовиться - купить потолще шапку, дополнительный обогреватель, утеплить дом, уладить необходимые дела, связанные с беготней по улицам, и проверить системы отопления.