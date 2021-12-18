Накроет снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 4446
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 2223
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1017
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 297
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 846
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 522
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 8028
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 666
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1071
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 990
Фото
Все фото
30
5
47
3
6
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
&quot;Господи, я еще такого не видел&quot;: в Украине выпал черный снег
"Господи, я еще такого не видел": в Украине выпал черный снег
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Видео
Все видео
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 261
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2268
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2088
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3627
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6345
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 243
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
суббота, 18 декабря 2021 13:14

Накроет снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине

  Комментировать
Накроет снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине
В Украине ожидается снег. Фото: unn

В Украине в ближайшие сутки ожидается снег и гололедица.

Погода будет определять атмосферный фронт с северо-запада. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 19 декабря, ожидается снег и мокрый снег, на западе и на севере страны - днем ​​с дождем. Днем в северо-восточных областях осадки.

В юго-восточной части страны ночью без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине объявили штормовое предупреждение

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с. В Карпатах 25-30 м/с. Ночью в западных и северных, днем ​​в северо-восточных областях местами вьюги.

Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла. В Карпатах ночью и днем ​​3-8° мороза.

В Киеве – снег, мокрый снег (днем с дождем). Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

В понедельник, 20 декабря, в Украине облачно, небольшой снег. В Карпатах ночью и днем в южной и восточной частях умеренный снег.

Температура ночью и днем ​​от 4° мороза до 1° тепла, в южной части ночью около 0°, днем ​​1-5° тепла.

В Карпатах ночью и днем ​​4-9° мороза. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве облачно с прояснениями, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​0-2° мороза.

Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...18°С. Днем мороз будет в пределах -5...10°С. Еще есть время подготовиться - купить потолще шапку, дополнительный обогреватель, утеплить дом, уладить необходимые дела, связанные с беготней по улицам, и проверить системы отопления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Накроет снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Кобзарів почала знищувати радянська влада

Самое читаемое
Ломаченко отстранили от бокса
Ломаченко отстранили от бокса 1 Просмотров: 21996
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 19233
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 4 Просмотров: 16057
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 10737
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
47
 Просмотров: 8028
Общество
В Украине обнаружили штамм коронавируса Omicron
В Украине обнаружили штамм коронавируса Omicron Просмотров: 1287
Гороскоп для Дев на 2022 год: астролог назвала самые счастливые месяцы
Гороскоп для Дев на 2022 год: астролог назвала самые счастливые месяцы
 Просмотров: 414
За сутки от коронавируса умерло 288 людей
За сутки от коронавируса умерло 288 людей Просмотров: 198
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 10737
Гороскоп на выходные: кого ждет большой успех
Гороскоп на выходные: кого ждет большой успех
 Просмотров: 1935
Больше всего комментируют
7
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
4
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
2
Шуфричу не понравилось, что Россию называют агрессором – матерился с трибуны
1
Встреча Путина с Зеленским: Кремль заявил о готовности
Голосов: 57883
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть