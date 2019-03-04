Наказали школьника, который издевался над учителем

Ученик оскорблял учителя. Фото: Шкільне життя

Нетешинский городской суд впервые в Хмельницкой области принял решение о привлечении к административной ответственности лица за буллинг.

"Буллером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель. Буллинг проявлялся в систематических образах и психологическому давлению со стороны ученика", - сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.

Напомним, в декабре 2018 года Министерство юстиции Украины объяснило, как штрафовать за травлю детей.

В феврале 2019 года в Украине впервые по новому закону о буллинге осудили за травлю.